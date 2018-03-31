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Атромитос - ПАОК

31.03.2018, Суббота, 17:15 мск Перистери, стадион Стадио Перистери Греция. Суперлига, 26 тур Атромитос - ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
11 тур
20 ноября, понедельник 20:30 ПАОК 2:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
27 тур
5 апреля, среда 17:15 Атромитос 0:2 ПАОК
12 тур
28 ноября, понедельник 20:30 ПАОК 3:4 Атромитос
Греция. Суперлига (2015/2016)
20 тур
30 января, суббота 20:30 ПАОК 1:1 Атромитос
5 тур
27 сентября, воскресенье 20:30 Атромитос 1:2 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 5 тур
3 июня, среда 20:30 ПАОК 0:1 Атромитос
, 1 тур
20 мая, среда 20:30 Атромитос 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
24 тур
15 февраля, воскресенье 20:30 Атромитос 4:0 ПАОК
7 тур
19 октября, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 4 тур
11 мая, воскресенье 21:30 Атромитос 1:2 ПАОК
Плей-офф, 3 тур
7 мая, среда 19:15 ПАОК 3:0 Атромитос
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 ПАОК 2:0 Атромитос
16 тур
18 декабря, среда 19:15 Атромитос 1:1 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 29 20 7 2 47:12 +35 67
2. ПАОК 28 21 4 3 59:13 +46 67
3. Атромитос 30 15 11 4 43:21 +22 56
4. Олимпиакос 28 16 6 6 56:27 +29 54
5. Астерас 30 12 9 9 39:24 +15 45
6. Ксанти 30 12 9 9 31:30 +1 45
7. Панатинаикос 29 10 10 9 28:27 +1 40
8. Паниониос 30 10 10 10 32:31 +1 40
9. Панетоликос 30 9 8 13 31:40 -9 35
10. ПАС 30 7 13 10 31:34 -3 34
11. Левадиакос 29 7 10 12 20:32 -12 31
12. Ларисса 29 7 10 12 21:37 -16 31
13. ПАС Ламия 30 6 12 12 20:34 -14 30
14. Аполлон Смирнис 30 6 11 13 23:36 -13 29
15. Керкира 30 4 10 16 19:51 -32 22
16. Платаниас 30 2 4 24 14:65 -51 10
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