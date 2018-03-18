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Динамо - Ворскла

18.03.2018, Воскресенье, 20:30 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Плей-офф, 24 тур Динамо - Ворскла
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 Динамо 2:1 Ворскла
4 тур
6 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 15:00 Ворскла 2:2 Динамо
6 тур
27 августа, суббота 19:30 Динамо 0:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
10 тур
4 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:3 Динамо
1 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
11 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
6 тур
18 августа, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
14 апреля, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ворскла
12 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Ворскла
6 тур
14 августа, суббота 20:00 Ворскла 3:1 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
13 марта, суббота 16:00 Динамо 1:0 Ворскла
5 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2009
Финал,
11 июля, суббота 21:45 Динамо 0:0
(4:2)п		 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Динамо 4:1 Ворскла
4 тур
9 августа, суббота 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Ворскла
14 тур
27 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 10 9 1 0 22:5 +17 28
2. Шахтер Дн 10 8 0 2 20:6 +14 24
3. Ворскла 10 3 3 4 9:13 -4 12
4. Заря 10 3 1 6 6:16 -10 10
5. Мариуполь 10 1 4 5 8:14 -6 7
6. Верес 10 0 3 7 2:13 -11 3
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