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Ангушт - Черноморец

17.03.2018, Суббота, 15:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 22 тур Ангушт - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
6 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 0:3 Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
28 тур
21 мая, воскресенье 16:30 Ангушт 0:3 Черноморец
14 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Ангушт
6 тур
25 августа, вторник 16:30 Ангушт 0:0 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
29 тур
9 мая, суббота 15:00 Ангушт 0:1 Черноморец
24 тур
14 апреля, вторник 17:00 Черноморец 5:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
20 тур
1 ноября, четверг 15:00 Ангушт 1:0 Черноморец
4 тур
31 июля, вторник 20:00 Черноморец 1:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
23 тур
31 августа, вторник 17:30 Ангушт 1:0 Черноморец
7 тур
20 мая, четверг 00:00 Черноморец 4:0 Ангушт
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
5 июня, суббота 18:00 Черноморец 3:1 Ангушт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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