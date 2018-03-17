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Рейнджерс - Килмарнок

17.03.2018, Суббота, 18:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур Рейнджерс - Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
20 тур
23 декабря, суббота 15:30 Килмарнок 2:1 Рейнджерс
11 тур
25 октября, среда 21:45 Рейнджерс 1:1 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Килмарнок 0:0 Рейнджерс
12 тур
29 октября, суббота 17:00 Рейнджерс 3:0 Килмарнок
4 тур
26 августа, пятница 21:45 Килмарнок 1:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
18 февраля, суббота 19:00 Рейнджерс 0:1 Килмарнок
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:45 Килмарнок 1:0 Рейнджерс
3 тур
27 сентября, вторник 00:00 Рейнджерс 2:0 Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), группа A
38 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Килмарнок 1:5 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
14 тур
20 ноября, суббота 15:00 Килмарнок 2:3 Рейнджерс
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Килмарнок
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
29 тур
9 марта, вторник 22:45 Килмарнок 0:2 Рейнджерс
12 тур
21 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Килмарнок
5 тур
19 сентября, суббота 15:30 Килмарнок 0:0 Рейнджерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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