Сент-Джонстон - Хиберниан

Что за команда Хиберниан ?Почему в турнирной таблице нет её?
|14 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|5 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|14 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|5 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|30 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Хиберниан
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Хиберниан
|0:0
|Сент-Джонстон
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:2
|Хиберниан
|26 тур
|11 февраля, понедельник
|23:30
|Хиберниан
|1:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|28 ноября, среда
|23:45
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хиберниан
|4 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:0
|Сент-Джонстон
|24 тур
|21 января, суббота
|19:00
|Хиберниан
|2:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|26 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|3:1
|Хиберниан
|3 тур
|28 сентября, среда
|15:00
|Хиберниан
|3:2
|Сент-Джонстон
|35 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|15 тур
|27 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:0
|Сент-Джонстон
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Хиберниан
|27 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Сент-Джонстон
|18 тур
|17 февраля, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|5:1
|Хиберниан
|5 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|3:0
|Сент-Джонстон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|22
|9
|2
|64:21
|+43
|75
|2.
|Рейнджерс
|33
|19
|5
|9
|67:38
|+29
|62
|3.
|Абердин
|33
|19
|5
|9
|50:36
|+14
|62
|4.
|Хиберниан
|33
|16
|11
|6
|49:35
|+14
|59
|5.
|Килмарнок
|33
|15
|10
|8
|45:39
|+6
|55
|6.
|Хартс
|33
|11
|13
|9
|35:30
|+5
|46
|7.
|Мазервелл
|33
|10
|8
|15
|36:43
|-7
|38
|8.
|Сент-Джонстон
|33
|10
|8
|15
|32:47
|-15
|38
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|8
|6
|19
|43:60
|-17
|30
|10.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|31:53
|-22
|30
|11.
|Росс Каунти
|33
|6
|8
|19
|38:57
|-19
|26
|12.
|Партик Тисл
|33
|6
|7
|20
|26:57
|-31
|25
Что за команда Хиберниан ?Почему в турнирной таблице нет её?
На 4 месте сейчас Сент-Джонстон, а на каком месте Хиберниан ?
Я лично не вижу в турнирной таблице этого клуба.