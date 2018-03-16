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Сент-Джонстон - Хиберниан

16.03.2018, Пятница, 22:45 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур Сент-Джонстон - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
14 тур
18 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
5 тур
9 сентября, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 19:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
6 тур
14 сентября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
11 февраля, понедельник 23:30 Хиберниан 1:3 Сент-Джонстон
16 тур
28 ноября, среда 23:45 Сент-Джонстон 0:1 Хиберниан
4 тур
25 августа, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
21 января, суббота 19:00 Хиберниан 2:3 Сент-Джонстон
16 тур
26 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 3:1 Хиберниан
3 тур
28 сентября, среда 15:00 Хиберниан 3:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 18:00 Хиберниан 1:2 Сент-Джонстон
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Хиберниан
15 тур
27 ноября, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Сент-Джонстон
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Хиберниан
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Сент-Джонстон
18 тур
17 февраля, среда 22:45 Сент-Джонстон 5:1 Хиберниан
5 тур
19 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 3:0 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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    Рейтинг: +136

    UmbroDon 16 марта 2018, 18:16

    Что за команда Хиберниан ?Почему в турнирной таблице нет её?

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    Рейтинг: +13316

    Михайловский Технарь > UmbroDon 16 марта 2018, 21:47

    Как нет? а на 4 месте кто?

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon > Михайловский Технарь 17 марта 2018, 11:37

    На 4 месте сейчас Сент-Джонстон, а на каком месте Хиберниан ?
    Я лично не вижу в турнирной таблице этого клуба.

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon > UmbroDon 17 марта 2018, 11:42

    Всё понял это на "бомбардире"турнирная таблица не обновлена:)

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