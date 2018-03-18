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Спортинг - Риу Аве

18.03.2018, Воскресенье, 23:15 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Португалия. Примейра, 27 тур Спортинг - Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
10 тур
27 октября, пятница 23:00 Риу Аве 0:1 Спортинг
Португалия. Примейра (2016/2017)
22 тур
18 февраля, суббота 23:30 Спортинг 1:0 Риу Аве
5 тур
18 сентября, воскресенье 22:15 Риу Аве 3:1 Спортинг
Португалия. Примейра (2015/2016)
21 тур
8 февраля, понедельник 22:00 Спортинг 0:0 Риу Аве
4 тур
13 сентября, воскресенье 21:15 Риу Аве 1:2 Спортинг
Португалия. Примейра (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 20:00 Риу Аве 0:1 Спортинг
17 тур
18 января, воскресенье 23:15 Спортинг 4:2 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
20 тур
23 февраля, воскресенье 00:15 Риу Аве 1:2 Спортинг
5 тур
21 сентября, суббота 23:15 Спортинг 1:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
17 тур
2 февраля, суббота 22:00 Риу Аве 2:1 Спортинг
2 тур
27 августа, понедельник 23:15 Спортинг 0:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
20 тур
26 февраля, воскресенье 22:15 Спортинг 1:0 Риу Аве
5 тур
20 сентября, вторник 00:15 Риу Аве 2:3 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
23 тур
12 марта, суббота 21:15 Риу Аве 0:0 Спортинг
8 тур
24 октября, воскресенье 21:15 Спортинг 1:0 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
25 тур
2 апреля, пятница 23:15 Спортинг 5:0 Риу Аве
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:15 Риу Аве 2:2 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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