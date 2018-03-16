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Севилья - Альбасете

16.03.2018, Пятница, 23:00 мск Испания. Сегунда, 31 тур Севилья - Альбасете
Испания. Сегунда (2017/2018)
10 тур
15 октября, воскресенье 17:00 Альбасете 2:1 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Райо Вальекано 42 21 13 8 67:48 +19 76
2. Уэска 42 21 12 9 61:40 +21 75
3. Сарагоса 42 20 11 11 57:44 +13 71
4. Спортинг Х 42 21 8 13 60:40 +20 71
5. Вальядолид 42 19 10 13 69:55 +14 67
6. Нумансия 42 18 11 13 52:41 +11 65
7. Реал Ов 42 18 11 13 54:48 +6 65
8. Осасуна 42 16 16 10 44:34 +10 64
9. Кадис 42 16 16 10 42:29 +13 64
10. Гранада 42 17 10 15 55:50 +5 61
11. Тенерифе 42 15 14 13 58:50 +8 59
12. Луго 42 15 10 17 39:48 -9 55
13. Алькоркон 42 12 16 14 37:42 -5 52
14. Реус Депортиу 42 12 16 14 31:42 -11 52
15. Химнастик 42 15 7 20 44:50 -6 52
16. Кордоба 42 15 6 21 57:65 -8 51
17. Альбасете 42 11 16 15 35:46 -11 49
18. Альмерия 42 12 12 18 38:45 -7 48
19. Леонеса 42 11 15 16 54:67 -13 48
20. Барселона Б 42 10 14 18 46:54 -8 44
21. Лорка 42 8 9 25 37:68 -31 33
22. 42 7 11 24 29:60 -31 32
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