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США - Парагвай

28.03.2018, Среда, 02:30 мск Товарищеские матчи. Сборные США - Парагвай
Кубок Америки 2016, группа A
Групповой этап, 3 тур
12 июня, воскресенье 02:00 США 1:0 Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2011

30 марта, среда 04:00 США 0:1 Парагвай
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