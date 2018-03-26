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Болгария - Казахстан

26.03.2018, Понедельник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Болгария - Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные 2013

4 июня, вторник 18:00 Казахстан 1:2 Болгария
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