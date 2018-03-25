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Материалы

Грузия - Литва

24.03.2018, Суббота, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Грузия - Литва
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
18 тур
21 ноября, среда 18:30 Грузия 0:2 Литва
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Литва 1:0 Грузия
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