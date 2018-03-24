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Армения - Эстония

24.03.2018, Суббота, 17:00 мск Ереван, стадион Республиканский Товарищеские матчи. Сборные Армения - Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 5
6 тур
1 апреля, среда 19:00 Эстония 1:0 Армения
5 тур
28 марта, суббота 19:00 Армения 2:2 Эстония
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