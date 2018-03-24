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Украина - Саудовская Аравия

23.03.2018, Пятница, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Украина - Саудовская Аравия
Чемпионат мира 2006, группа H
2 тур
19 июня, понедельник 20:00 Саудовская Аравия 0:4 Украина
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