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Жетысу - Тобол

11.03.2018, Воскресенье, 12:00 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Жетысу - Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
28 тур
24 сентября, суббота 14:00 Тобол 3:2 Жетысу
24 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Жетысу 2:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 15:30 Жетысу 0:1 Тобол
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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