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Люцерн - Базель

11.03.2018, Воскресенье, 18:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 25 тур Люцерн - Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
16 тур
25 ноября, суббота 21:00 Люцерн 1:4 Базель
2 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Базель 3:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
28 апреля, пятница 20:45 Люцерн 1:2 Базель
22 тур
26 февраля, воскресенье 15:45 Базель 3:1 Люцерн
11 тур
15 октября, суббота 21:00 Базель 3:0 Люцерн
3 тур
7 августа, воскресенье 14:45 Люцерн 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Люцерн 4:0 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Люцерн
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:45 Базель 3:0 Люцерн
4 тур
8 августа, суббота 21:00 Люцерн 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
26 апреля, воскресенье 14:45 Базель 1:2 Люцерн
25 тур
21 марта, суббота 19:45 Люцерн 1:4 Базель
18 тур
6 декабря, суббота 19:45 Люцерн 0:3 Базель
2 тур
27 июля, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 22:30 Базель 3:1 Люцерн
27 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:2 Базель
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Базель 1:1 Люцерн
6 тур
24 августа, суббота 21:45 Люцерн 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 15:45 Базель 0:3 Люцерн
25 тур
1 апреля, понедельник 15:45 Люцерн 0:4 Базель
13 тур
21 октября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:0 Базель
2 тур
21 июля, суббота 21:45 Базель 2:2 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
7 апреля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Базель
23 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:1 Люцерн
17 тур
3 декабря, суббота 20:45 Базель 1:0 Люцерн
6 тур
20 августа, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Базель 3:0 Люцерн
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Базель
5 тур
14 августа, суббота 19:45 Базель 1:4 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Люцерн
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Базель
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 4:5 Базель
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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