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Ксанти - Панетоликос

11.03.2018, Воскресенье, 18:15 мск Пигадия, стадион Шкода Ксанти Арена Греция. Суперлига, 25 тур Ксанти - Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
10 тур
4 ноября, суббота 16:00 Панетоликос 1:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2016/2017)
27 тур
5 апреля, среда 15:00 Ксанти 3:0 Панетоликос
12 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 18:15 Панетоликос 2:2 Ксанти
9 тур
1 ноября, воскресенье 18:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
26 тур
18 марта, среда 18:15 Ксанти 3:0 Панетоликос
9 тур
2 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 5:2 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
17 марта, понедельник 21:30 Панетоликос 1:0 Ксанти
12 тур
24 ноября, воскресенье 19:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 29 20 7 2 47:12 +35 67
2. ПАОК 28 21 4 3 59:13 +46 67
3. Атромитос 30 15 11 4 43:21 +22 56
4. Олимпиакос 28 16 6 6 56:27 +29 54
5. Астерас 30 12 9 9 39:24 +15 45
6. Ксанти 30 12 9 9 31:30 +1 45
7. Панатинаикос 29 10 10 9 28:27 +1 40
8. Паниониос 30 10 10 10 32:31 +1 40
9. Панетоликос 30 9 8 13 31:40 -9 35
10. ПАС 30 7 13 10 31:34 -3 34
11. Левадиакос 29 7 10 12 20:32 -12 31
12. Ларисса 29 7 10 12 21:37 -16 31
13. ПАС Ламия 30 6 12 12 20:34 -14 30
14. Аполлон Смирнис 30 6 11 13 23:36 -13 29
15. Керкира 30 4 10 16 19:51 -32 22
16. Платаниас 30 2 4 24 14:65 -51 10
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