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Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор

12.03.2018, Понедельник, 20:00 мск Акхисар, стадион Акхисар Беледие Турция. Суперлига, 25 тур Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
8 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
13 марта, понедельник 20:00 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор
7 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
20 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Акхисар Беледиеспор 2:1 Трабзонспор
3 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Трабзонспор 2:2 Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
25 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Трабзонспор 2:0 Акхисар Беледиеспор
8 тур
1 ноября, суббота 20:00 Акхисар Беледиеспор 1:1 Трабзонспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 февраля, воскресенье 21:00 Трабзонспор 2:4 Акхисар Беледиеспор
3 тур
1 сентября, воскресенье 22:45 Акхисар Беледиеспор 3:0 Трабзонспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Акхисар Беледиеспор 1:0 Трабзонспор
11 тур
10 ноября, суббота 21:00 Трабзонспор 3:1 Акхисар Беледиеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
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    Рейтинг: +115

    anomalist 12 марта 2018, 20:58

    Неужели гости победят

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