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Маритиму - Витория Сетубал

11.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Португалия. Примейра, 26 тур Маритиму - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2017/2018)
9 тур
21 октября, суббота 20:15 Витория Сетубал 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
7 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2015/2016)
21 тур
6 февраля, суббота 21:30 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 5:2 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
6 апреля, понедельник 20:00 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 1:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
30 марта, суббота 20:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
9 тур
13 ноября, вторник 00:15 Маритиму 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
23 тур
18 марта, воскресенье 22:00 Витория Сетубал 1:1 Маритиму
8 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
16 тур
16 января, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 2:4 Маритиму
1 тур
14 августа, суббота 19:00 Маритиму 0:1 Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Маритиму 2:0 Витория Сетубал
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 3:2 Маритиму
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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