Введите ваш ник на сайте

Аякс - Херенвен

11.03.2018, Воскресенье, 16:30 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 27 тур Аякс - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Херенвен 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
31 тур
16 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 5:1 Херенвен
14 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
20 апреля, среда 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Аякс
13 тур
22 ноября, суббота 22:45 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 19:30 Аякс 3:0 Херенвен
4 тур
23 августа, пятница 22:00 Херенвен 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
19 апреля, пятница 22:00 Аякс 1:1 Херенвен
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:30 Херенвен 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 23:00 Херенвен 0:5 Аякс
2 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Аякс
11 тур
27 октября, среда 21:00 Аякс 3:1 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
14 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 