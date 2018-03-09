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Хераклес - Твенте

09.03.2018, Пятница, 22:00 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Эредивизие, 27 тур Хераклес - Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
7 тур
29 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
20 января, пятница 22:00 Твенте 1:0 Хераклес
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
15 января, пятница 22:00 Твенте 4:0 Хераклес
4 тур
29 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
23 января, пятница 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
6 тур
21 сентября, воскресенье 14:30 Хераклес 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
17 января, пятница 23:00 Твенте 3:1 Хераклес
7 тур
21 сентября, суббота 20:45 Хераклес 0:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Хераклес 1:1 Твенте
17 тур
14 декабря, пятница 23:00 Твенте 3:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
10 февраля, пятница 23:00 Твенте 2:3 Хераклес
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 20:45 Твенте 5:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Хераклес 0:0 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хераклес 1:3 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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