Введите ваш ник на сайте

Даллас - Реал Солт-Лейк

04.03.2018, Воскресенье, 04:00 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2017

4 июня, воскресенье 03:00 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк

7 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас
США. МЛС 2016

25 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас

21 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас

26 июня, воскресенье 03:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

18 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас

30 августа, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

7 сентября, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас

23 августа, суббота 05:00 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк

25 мая, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
США. МЛС 2013

6 октября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас

14 июля, воскресенье 05:00 Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк

24 марта, воскресенье 04:30 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
19 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
26 апреля, четверг 00:00 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

23 мая, понедельник 00:00 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 31 октября, воскресенье 00:00 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

18 июля, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 22 5 7 62:33 +29 71
2. Атланта Юнайтед 34 21 6 7 70:44 +26 69
3. Cпортинг КС 34 18 8 8 65:40 +25 62
4. Сиэтл 34 18 5 11 52:37 +15 59
5. Даллас 34 16 9 9 52:44 +8 57
6. Лос-Анджелес 33 16 8 9 68:52 +16 56
7. Нью-Йорк Сити 34 16 8 10 59:45 +14 56
8. Портленд 33 15 8 10 54:48 +6 53
9. Ди Си Юнайтед 34 14 9 11 60:50 +10 51
10. Коламбус 34 14 9 11 43:45 -2 51
11. Филадельфия 34 15 5 14 49:50 -1 50
12. Реал Солт-Лейк 34 14 7 13 55:58 -3 49
13. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 66:64 +2 48
14. Ванкувер Уайткепс 34 13 8 13 54:67 -13 47
15. Монреаль Импакт 34 14 4 16 47:53 -6 46
16. Нью-Инглэнд 34 10 11 13 49:55 -6 41
17. Динамо Хью 34 10 8 16 58:58 0 38
18. Торонто 34 10 6 18 59:64 -5 36
19. Миннесота Юнайтед 34 11 3 20 49:71 -22 36
20. Чикаго Файр 34 8 8 18 48:61 -13 32
21. Колорадо 34 8 7 19 36:63 -27 31
22. Орландо Сити 34 8 4 22 43:74 -31 28
23. Сан-Хосе 34 4 9 21 49:71 -22 21
...
  • Читайте нас: 