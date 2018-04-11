Введите ваш ник на сайте

Базель - Цюрих

11.04.2018, Среда, 19:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 24 тур Базель - Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
13 тур
28 октября, суббота 20:00 Цюрих 0:0 Базель
9 тур
23 сентября, суббота 20:00 Базель 1:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
7 мая, суббота 21:00 Цюрих 2:3 Базель
27 тур
10 апреля, воскресенье 14:45 Базель 2:2 Цюрих
11 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Цюрих 2:2 Базель
7 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Базель 3:1 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Цюрих 1:2 Базель
27 тур
12 апреля, воскресенье 17:00 Базель 5:1 Цюрих
17 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 1:2 Базель
4 тур
9 августа, суббота 22:00 Базель 4:1 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
16 апреля, среда 22:30 Базель 4:2 Цюрих
26 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Цюрих 0:0 Базель
13 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Цюрих 0:0 Базель
5 тур
11 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
8 мая, среда 22:30 Цюрих 3:1 Базель
27 тур
14 апреля, воскресенье 15:45 Базель 3:1 Цюрих
14 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Цюрих 1:2 Базель
8 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Базель 0:0 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 1:5 Базель
22 тур
25 февраля, суббота 20:45 Базель 1:0 Цюрих
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Цюрих 0:1 Базель
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Базель 1:2 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
11 мая, среда 21:45 Цюрих 2:2 Базель
23 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Цюрих
10 тур
25 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:4 Базель
1 тур
20 июля, вторник 22:15 Базель 3:2 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
29 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 1:2 Базель
26 тур
24 марта, среда 21:45 Базель 4:1 Цюрих
14 тур
28 октября, среда 21:45 Цюрих 2:2 Базель
5 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Цюрих
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
...
  • Читайте нас: 