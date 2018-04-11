Базель - Цюрих

|13 тур
|28 октября, суббота
|20:00
|Цюрих
|0:0
|Базель
|9 тур
|23 сентября, суббота
|20:00
|Базель
|1:0
|Цюрих
|32 тур
|7 мая, суббота
|21:00
|Цюрих
|2:3
|Базель
|27 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:45
|Базель
|2:2
|Цюрих
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|2:2
|Базель
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:1
|Цюрих
|32 тур
|10 мая, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|1:2
|Базель
|27 тур
|12 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|5:1
|Цюрих
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|1:2
|Базель
|4 тур
|9 августа, суббота
|22:00
|Базель
|4:1
|Цюрих
|30 тур
|16 апреля, среда
|22:30
|Базель
|4:2
|Цюрих
|26 тур
|23 марта, воскресенье
|19:00
|Цюрих
|0:0
|Базель
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Цюрих
|0:0
|Базель
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|18:00
|Базель
|1:2
|Цюрих
|31 тур
|8 мая, среда
|22:30
|Цюрих
|3:1
|Базель
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:45
|Базель
|3:1
|Цюрих
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Цюрих
|1:2
|Базель
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|Базель
|0:0
|Цюрих
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|1:5
|Базель
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Базель
|1:0
|Цюрих
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|0:1
|Базель
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:45
|Базель
|1:2
|Цюрих
|33 тур
|11 мая, среда
|21:45
|Цюрих
|2:2
|Базель
|23 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:1
|Цюрих
|10 тур
|25 сентября, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:4
|Базель
|1 тур
|20 июля, вторник
|22:15
|Базель
|3:2
|Цюрих
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35