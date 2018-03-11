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Локерен - Зюлте-Варегем

11.03.2018, Воскресенье, 16:30 мск Локерен, стадион Дакнамстадион Бельгия. Про-Лига, 30 тур Локерен - Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
9 тур
1 октября, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 1:3 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
18 тур
9 декабря, пятница 22:30 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
11 тур
22 октября, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 2:0 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
18 декабря, пятница 22:30 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
1 тур
25 июля, суббота 21:00 Зюлте-Варегем 3:1 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
19 тур
14 декабря, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 1:0 Локерен
2 тур
3 августа, воскресенье 16:30 Локерен 2:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
8 тур
10 мая, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 3:1 Локерен
5 тур
20 апреля, воскресенье 22:00 Локерен 3:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
24 тур
2 февраля, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
9 тур
28 сентября, суббота 20:00 Локерен 2:4 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
8 тур
11 мая, суббота 22:00 Локерен 2:3 Зюлте-Варегем
1 тур
30 марта, суббота 23:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 23:00 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
11 тур
20 октября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 0:3 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа B
Плей-офф, 6 тур
5 мая, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Локерен
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 23:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
1 тур
30 июля, суббота 22:00 Локерен 0:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:00 Локерен 2:1 Зюлте-Варегем
13 тур
30 октября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
16 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 1:0 Локерен
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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