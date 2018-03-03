Зюлте-Варегем - Андерлехт

|12 тур
|25 октября, среда
|21:30
|Андерлехт
|2:0
|Зюлте-Варегем
|12 тур
|25 октября, среда
|21:30
|Андерлехт
|2:0
|Зюлте-Варегем
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|2:0
|Зюлте-Варегем
|1 тур
|31 марта, пятница
|21:30
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Андерлехт
|26 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|4:2
|Зюлте-Варегем
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:30
|Зюлте-Варегем
|3:2
|Андерлехт
|10 тур
|22 мая, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|2:0
|Зюлте-Варегем
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Андерлехт
|26 тур
|13 февраля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|3:0
|Зюлте-Варегем
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Зюлте-Варегем
|0:4
|Андерлехт
|24 тур
|1 февраля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|0:0
|Зюлте-Варегем
|9 тур
|27 сентября, суббота
|20:00
|Зюлте-Варегем
|0:2
|Андерлехт
|9 тур
|15 мая, четверг
|22:30
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Андерлехт
|4 тур
|15 апреля, вторник
|22:30
|Андерлехт
|0:0
|Зюлте-Варегем
|21 тур
|26 декабря, четверг
|21:00
|Андерлехт
|1:0
|Зюлте-Варегем
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|20:00
|Зюлте-Варегем
|4:3
|Андерлехт
|10 тур
|19 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:1
|Зюлте-Варегем
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|22:30
|Зюлте-Варегем
|2:1
|Андерлехт
|23 тур
|27 февраля, среда
|23:00
|Андерлехт
|0:1
|Зюлте-Варегем
|8 тур
|22 сентября, суббота
|20:00
|Зюлте-Варегем
|2:3
|Андерлехт
|30 тур
|21 марта, среда
|23:30
|Андерлехт
|2:1
|Зюлте-Варегем
|15 тур
|26 ноября, суббота
|21:00
|Зюлте-Варегем
|2:3
|Андерлехт
|18 тур
|5 декабря, воскресенье
|20:00
|Зюлте-Варегем
|1:2
|Андерлехт
|5 тур
|28 августа, суббота
|22:00
|Андерлехт
|0:0
|Зюлте-Варегем
|Плей-офф I, 8 тур
|30 апреля, пятница
|22:30
|Зюлте-Варегем
|0:0
|Андерлехт
|Плей-офф I, 1 тур
|28 марта, воскресенье
|22:30
|Андерлехт
|6:0
|Зюлте-Варегем
|21 тур
|30 декабря, среда
|22:30
|Андерлехт
|2:1
|Зюлте-Варегем
|4 тур
|22 августа, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|0:2
|Андерлехт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68:33
|+35
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49:42
|+7
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46:30
|+16
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45:27
|+18
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44:36
|+8
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43:41
|+2
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42:39
|+3
|42
|8.
|Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38:40
|-2
|41
|9.
|Зюлте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47:52
|-5
|37
|10.
|Сент-Труйден
|30
|9
|10
|11
|29:41
|-12
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42:41
|+1
|36
|12.
|Ваасланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50:49
|+1
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33:49
|-16
|31
|14.
|Мускрон
|30
|8
|6
|16
|40:59
|-19
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40:57
|-17
|27
|16.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29:49
|-20
|24