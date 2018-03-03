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Зюлте-Варегем - Андерлехт

03.03.2018, Суббота, 22:00 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Бельгия. Про-Лига, 29 тур Зюлте-Варегем - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
12 тур
25 октября, среда 21:30 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
1 тур
31 марта, пятница 21:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
26 тур
12 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 4:2 Зюлте-Варегем
15 тур
20 ноября, воскресенье 16:30 Зюлте-Варегем 3:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
10 тур
22 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:0 Зюлте-Варегем
2 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 3:0 Зюлте-Варегем
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Зюлте-Варегем 0:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
24 тур
1 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
9 тур
27 сентября, суббота 20:00 Зюлте-Варегем 0:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
9 тур
15 мая, четверг 22:30 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
4 тур
15 апреля, вторник 22:30 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
26 декабря, четверг 21:00 Андерлехт 1:0 Зюлте-Варегем
6 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 4:3 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
10 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Зюлте-Варегем
5 тур
21 апреля, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
23 тур
27 февраля, среда 23:00 Андерлехт 0:1 Зюлте-Варегем
8 тур
22 сентября, суббота 20:00 Зюлте-Варегем 2:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
30 тур
21 марта, среда 23:30 Андерлехт 2:1 Зюлте-Варегем
15 тур
26 ноября, суббота 21:00 Зюлте-Варегем 2:3 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
18 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 1:2 Андерлехт
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Андерлехт 0:0 Зюлте-Варегем
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 8 тур
30 апреля, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:0 Андерлехт
Плей-офф I, 1 тур
28 марта, воскресенье 22:30 Андерлехт 6:0 Зюлте-Варегем
21 тур
30 декабря, среда 22:30 Андерлехт 2:1 Зюлте-Варегем
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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