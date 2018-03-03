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Бенфика - Маритиму

03.03.2018, Суббота, 21:15 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Португалия. Примейра, 25 тур Бенфика - Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
8 тур
1 октября, воскресенье 23:30 Маритиму 1:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2016/2017)
29 тур
14 апреля, пятница 20:15 Бенфика 3:0 Маритиму
12 тур
2 декабря, пятница 23:30 Маритиму 2:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2015/2016)
33 тур
8 мая, воскресенье 22:30 Маритиму 0:2 Бенфика
16 тур
6 января, среда 22:00 Бенфика 6:0 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 20:00 Бенфика 4:1 Маритиму
17 тур
18 января, воскресенье 21:00 Маритиму 0:4 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
16 тур
19 января, воскресенье 21:00 Бенфика 2:0 Маритиму
1 тур
18 августа, воскресенье 20:45 Маритиму 2:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
27 тур
29 апреля, понедельник 23:00 Маритиму 1:2 Бенфика
12 тур
16 декабря, воскресенье 00:30 Бенфика 4:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
27 тур
21 апреля, суббота 20:00 Бенфика 4:1 Маритиму
12 тур
12 декабря, понедельник 00:15 Маритиму 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
21 тур
27 февраля, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Маритиму
6 тур
25 сентября, суббота 22:15 Маритиму 0:1 Бенфика
Чемпионат Португалии (2009/2010)
16 тур
17 января, воскресенье 23:15 Маритиму 0:5 Бенфика
1 тур
16 августа, воскресенье 23:15 Бенфика 1:1 Маритиму
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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