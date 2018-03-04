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Твенте - Гронинген

04.03.2018, Воскресенье, 18:45 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Эредивизие, 26 тур Твенте - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Твенте 3:5 Гронинген
3 тур
21 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 3:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 20:30 Твенте 2:0 Гронинген
1 тур
12 августа, среда 19:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
12 февраля, среда 22:45 Гронинген 1:1 Твенте
8 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Твенте 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч		 19 мая, воскресенье 14:30 Твенте 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
первый матч		 16 мая, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Гронинген 0:3 Твенте
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Твенте 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 17:30 Твенте 4:1 Гронинген
10 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 Гронинген 1:2 Твенте
8 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Твенте
11 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:0 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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