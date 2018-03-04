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Витесс - Аякс

04.03.2018, Воскресенье, 16:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 26 тур Витесс - Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Аякс 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Аякс
5 тур
11 сентября, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
23 января, суббота 21:45 Аякс 1:0 Витесс
10 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
1 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 Аякс
1 тур
10 августа, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
6 апреля, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 Аякс
12 тур
2 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 15:30 Витесс 3:2 Аякс
11 тур
3 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
4 тур
26 августа, пятница 22:00 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Витесс 0:1 Аякс
2 тур
14 августа, суббота 20:45 Аякс 4:2 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Витесс
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:5 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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