Витесс - Аякс

|6 тур
|24 сентября, воскресенье
|15:30
|Аякс
|1:2
|Витесс
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|0:1
|Аякс
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:45
|Аякс
|1:0
|Витесс
|19 тур
|23 января, суббота
|21:45
|Аякс
|1:0
|Витесс
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:3
|Аякс
|20 тур
|1 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:0
|Аякс
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|16:30
|Аякс
|4:1
|Витесс
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|14:30
|Витесс
|0:1
|Аякс
|2 тур
|14 августа, суббота
|20:45
|Аякс
|4:2
|Витесс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСВ
|34
|26
|5
|3
|87:39
|+48
|83
|2.
|Аякс
|34
|25
|4
|5
|86:33
|+53
|79
|3.
|Алкмаар
|34
|22
|5
|7
|72:38
|+34
|71
|4.
|Фейеноорд
|34
|20
|6
|8
|76:39
|+37
|66
|5.
|Витесс
|38
|17
|10
|11
|75:53
|+22
|61
|6.
|Утрехт
|38
|15
|12
|11
|66:63
|+3
|57
|7.
|Херенвен
|36
|13
|10
|13
|53:58
|-5
|49
|8.
|АДО Ден Хааг
|36
|13
|8
|15
|48:60
|-12
|47
|9.
|Зволле
|34
|12
|8
|14
|42:54
|-12
|44
|10.
|Хераклес
|34
|11
|9
|14
|50:64
|-14
|42
|11.
|Экселсиор
|34
|11
|7
|16
|41:56
|-15
|40
|12.
|Гронинген
|34
|8
|14
|12
|50:50
|0
|38
|13.
|Виллем II
|34
|10
|7
|17
|50:63
|-13
|37
|14.
|НАК Бреда
|34
|9
|7
|18
|41:57
|-16
|34
|15.
|Венло
|34
|7
|13
|14
|35:54
|-19
|34
|16.
|Рода
|34
|8
|6
|20
|42:69
|-27
|30
|17.
|Спарта Рот
|34
|7
|6
|21
|34:72
|-38
|27
|18.
|Твенте
|34
|5
|9
|20
|37:63
|-26
|24