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Милан - Арсенал

08.03.2018, Четверг, 21:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Милан - Арсенал
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, вторник 23:45 Арсенал 3:0 Милан
Лига Чемпионов (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, среда 23:45 Милан 4:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 19:20 Арсенал 1:1 Милан
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, вторник 22:45 Милан 0:2 Арсенал
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
первый матч		 20 февраля, среда 22:45 Арсенал 0:0 Милан
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 6 3 2 1 13:6 +7 11
2. АЕК 6 1 5 0 6:5 +1 8
3. Риека 6 2 1 3 11:12 -1 7
4. Аустрия В 6 1 2 3 9:16 -7 5
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 8 марта 2018, 23:29

    Сложно Милану будет играть в гостях, после домашнего проигрыша. Удачи Милану!

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 8 марта 2018, 22:04

    Милан как так то как так(

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 21:40

    Арсенал шлюхи,только от обороны и играют.Тупорылые уроды,такую игру портят!!!

    -2
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 02:24

    Ты везде затычка да?

    -1
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 9 марта 2018, 06:35

    ага

    -1
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