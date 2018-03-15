Милан - Арсенал

Сложно Милану будет играть в гостях, после домашнего проигрыша. Удачи Милану!
|1/8 финала
ответный матч
|6 марта, вторник
|23:45
|Арсенал
|3:0
|Милан
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|6
|3
|2
|1
|13:6
|+7
|11
|2.
|АЕК
|6
|1
|5
|0
|6:5
|+1
|8
|3.
|Риека
|6
|2
|1
|3
|11:12
|-1
|7
|4.
|Аустрия В
|6
|1
|2
|3
|9:16
|-7
|5
Сложно Милану будет играть в гостях, после домашнего проигрыша. Удачи Милану!
Арсенал шлюхи,только от обороны и играют.Тупорылые уроды,такую игру портят!!!
Ты везде затычка да?
ага