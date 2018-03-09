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Боруссия - Зальцбург

08.03.2018, Четверг, 21:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Боруссия - Зальцбург
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