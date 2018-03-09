РБ Лейпциг - Зенит

вот это кришито сегодня исполнил ! молодца !
вот это кришито сегодня исполнил ! молодца !
Серут маком миллионеры позорные.
Одному тульскому человечку очень понравилась замена
Знайте если честно я вот смотрю уже второй матч зенита сначала был поединок против амкара сейчас 1 тайма матча против РБЛ, и меня конкретно тянет блевать от их игры.
Я не пойму чем Физручини занимется с командой на тренировках?
Физручини потому что я не вижу смысла его называть по нормальному как в паспорте у него не заслужил он такой почести!
Фанаты зенита думаю могут так же сказать, Например при луческу можно было видеть во чо команда играла или пыталась играть а тут нечего просто и говорить!