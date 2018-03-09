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РБ Лейпциг - Зенит

08.03.2018, Четверг, 23:05 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/8 финала , первый матч РБ Лейпциг - Зенит
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 9 марта 2018, 00:56

    вот это кришито сегодня исполнил ! молодца !

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    Рейтинг: +1154

    Стаz 9 марта 2018, 00:55

    Кузяев вообще - Крассавелла, для сборной очень не дурен!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 9 марта 2018, 00:53

    Ну 2:1 уже не так плохо. Дома сделаем их.

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    Рейтинг: +1855

    Коза Ностра 9 марта 2018, 00:46

    Серут маком миллионеры позорные.

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    Рейтинг: +71

    nikki22 9 марта 2018, 00:29

    балерины и клоуны.

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    Рейтинг: +444

    vshter76 9 марта 2018, 00:23

    Одному тульскому человечку очень понравилась замена

    -1
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    Рейтинг: +71

    nikki22 9 марта 2018, 00:21

    аааа....сливают манчини ))

    -2
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    Рейтинг: +71

    nikki22 9 марта 2018, 00:11

    решето да мемля...

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    Рейтинг: +380

    Гуус 9 марта 2018, 00:07

    Знайте если честно я вот смотрю уже второй матч зенита сначала был поединок против амкара сейчас 1 тайма матча против РБЛ, и меня конкретно тянет блевать от их игры.
    Я не пойму чем Физручини занимется с командой на тренировках?
    Физручини потому что я не вижу смысла его называть по нормальному как в паспорте у него не заслужил он такой почести!

    Фанаты зенита думаю могут так же сказать, Например при луческу можно было видеть во чо команда играла или пыталась играть а тут нечего просто и говорить!

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    Рейтинг: +3181

    uBaH_ 8 марта 2018, 23:54

    Как интересно решили разыграть штрафной игрочки "Лейпцига"
    Что за ПТУшник ведёт текстовую? ;)

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