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Сент-Джонстон - Росс Каунти

24.02.2018, Суббота, 18:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур Сент-Джонстон - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
21 тур
27 декабря, среда 22:45 Росс Каунти 1:1 Сент-Джонстон
11 тур
24 октября, вторник 21:45 Сент-Джонстон 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
25 тур
18 февраля, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
14 тур
19 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:4 Росс Каунти
8 тур
1 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
30 тур
16 марта, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
17 тур
5 декабря, суббота 18:00 Росс Каунти 2:3 Сент-Джонстон
3 тур
11 августа, вторник 21:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
7 апреля, вторник 21:45 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:1 Росс Каунти
1 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 21:30 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
21 тур
4 января, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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