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Санкт-Галлен - Лугано

25.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 23 тур Санкт-Галлен - Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
2 тур
16 августа, среда 19:30 Лугано 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
16 мая, вторник 20:45 Лугано 3:2 Санкт-Галлен
22 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
14 тур
6 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Лугано 3:0 Санкт-Галлен
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Лугано
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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