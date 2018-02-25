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Люцерн - Тун

25.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 23 тур Люцерн - Тун
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Тун 2:0 Люцерн
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Люцерн 2:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
6 мая, суббота 18:45 Тун 3:1 Люцерн
21 тур
18 февраля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Тун
16 тур
26 ноября, суббота 19:45 Тун 1:2 Люцерн
5 тур
21 августа, воскресенье 14:45 Люцерн 3:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 14:45 Люцерн 3:0 Тун
25 тур
19 марта, суббота 19:45 Тун 1:1 Люцерн
16 тур
21 ноября, суббота 22:00 Люцерн 1:0 Тун
3 тур
2 августа, воскресенье 14:45 Тун 0:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Люцерн 0:0 Тун
27 тур
11 апреля, суббота 18:45 Тун 1:0 Люцерн
15 тур
8 ноября, суббота 19:45 Люцерн 0:0 Тун
9 тур
23 сентября, вторник 21:45 Тун 3:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Люцерн 3:0 Тун
20 тур
8 февраля, суббота 22:45 Тун 2:1 Люцерн
10 тур
29 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:1 Тун
5 тур
11 августа, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Люцерн
22 тур
2 марта, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Тун
11 тур
30 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 2:1 Тун
4 тур
5 августа, воскресенье 15:45 Тун 2:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Тун
20 тур
11 февраля, суббота 20:45 Тун 1:1 Люцерн
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Тун 3:1 Люцерн
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Люцерн 0:1 Тун
23 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Тун 3:3 Люцерн
16 тур
27 ноября, суббота 19:45 Тун 1:1 Люцерн
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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