Лозанна-Спорт - Базель

|17 тур
|2 декабря, суббота
|21:00
|Лозанна-Спорт
|1:4
|Базель
|7 тур
|9 сентября, суббота
|20:00
|Базель
|1:2
|Лозанна-Спорт
|17 тур
|2 декабря, суббота
|21:00
|Лозанна-Спорт
|1:4
|Базель
|7 тур
|9 сентября, суббота
|20:00
|Базель
|1:2
|Лозанна-Спорт
|28 тур
|15 апреля, суббота
|21:00
|Лозанна-Спорт
|0:4
|Базель
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:45
|Базель
|4:3
|Лозанна-Спорт
|14 тур
|5 ноября, суббота
|22:00
|Базель
|2:1
|Лозанна-Спорт
|8 тур
|21 сентября, среда
|21:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Базель
|4:2
|Лозанна-Спорт
|19 тур
|2 февраля, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Базель
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|3 тур
|27 июля, суббота
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|33 тур
|16 мая, четверг
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|20 тур
|17 февраля, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|11 тур
|29 сентября, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Базель
|6 тур
|18 августа, суббота
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|31 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:1
|Лозанна-Спорт
|20 тур
|4 апреля, среда
|20:30
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Базель
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Базель
|9 тур
|21 сентября, среда
|21:45
|Базель
|6:0
|Лозанна-Спорт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35