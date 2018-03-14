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Лозанна-Спорт - Базель

14.03.2018, Среда, 20:45 мск Лозанна, стадион Олимпик-де-ля-Понтез Швейцария. Суперлига, 23 тур Лозанна-Спорт - Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
17 тур
2 декабря, суббота 21:00 Лозанна-Спорт 1:4 Базель
7 тур
9 сентября, суббота 20:00 Базель 1:2 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
28 тур
15 апреля, суббота 21:00 Лозанна-Спорт 0:4 Базель
21 тур
19 февраля, воскресенье 15:45 Базель 4:3 Лозанна-Спорт
14 тур
5 ноября, суббота 22:00 Базель 2:1 Лозанна-Спорт
8 тур
21 сентября, среда 21:30 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Базель 4:2 Лозанна-Спорт
19 тур
2 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:3 Базель
11 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
3 тур
27 июля, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
20 тур
17 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
11 тур
29 сентября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:1 Базель
6 тур
18 августа, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Лозанна-Спорт
20 тур
4 апреля, среда 20:30 Лозанна-Спорт 0:2 Базель
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Лозанна-Спорт 2:3 Базель
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Базель 6:0 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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