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Маритиму - Витория Гимараеш

24.02.2018, Суббота, 21:15 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Португалия. Примейра, 24 тур Маритиму - Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
7 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Витория Гимараеш 2:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
19 тур
28 января, суббота 19:00 Витория Гимараеш 0:0 Маритиму
2 тур
20 августа, суббота 13:45 Маритиму 0:2 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
30 тур
17 апреля, воскресенье 20:15 Маритиму 3:0 Витория Гимараеш
13 тур
12 декабря, суббота 21:30 Витория Гимараеш 3:4 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
23 тур
27 февраля, пятница 23:30 Витория Гимараеш 1:0 Маритиму
6 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Маритиму 4:0 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
22 тур
10 марта, понедельник 23:59 Маритиму 2:1 Витория Гимараеш
7 тур
7 октября, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 1:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 21:15 Маритиму 1:0 Витория Гимараеш
14 тур
12 января, суббота 22:00 Витория Гимараеш 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
21 тур
4 марта, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 1:0 Маритиму
6 тур
25 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
27 тур
17 апреля, воскресенье 00:15 Витория Гимараеш 2:0 Маритиму
12 тур
27 ноября, суббота 20:00 Маритиму 2:0 Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Витория Гимараеш 1:2 Маритиму
15 тур
9 января, суббота 20:00 Маритиму 0:1 Витория Гимараеш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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