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Белененсеш - Фейренсе

24.02.2018, Суббота, 19:00 мск Лиссабон, стадион До Рестело Португалия. Примейра, 24 тур Белененсеш - Фейренсе
Португалия. Примейра (2017/2018)
7 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Фейренсе 1:4 Белененсеш
Португалия. Примейра (2016/2017)
27 тур
2 апреля, воскресенье 18:00 Белененсеш 1:2 Фейренсе
10 тур
5 ноября, суббота 21:15 Фейренсе 0:1 Белененсеш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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