Введите ваш ник на сайте

Фейеноорд - ПСВ

25.02.2018, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 25 тур Фейеноорд - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
5 тур
17 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
17 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 ПСВ
4 тур
30 августа, воскресенье 17:45 ПСВ 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
14 тур
17 декабря, среда 22:45 ПСВ 4:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
32 тур
13 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 0:2 Фейеноорд
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
24 февраля, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 ПСВ 3:2 Фейеноорд
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
10 тур
24 октября, воскресенье 16:30 ПСВ 10:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 14:30 ПСВ 0:0 Фейеноорд
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
Суперкубок Голландии 2008
Финал
23 августа, суббота 20:00 ПСВ 2:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 