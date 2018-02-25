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Виллем II - Рода

25.02.2018, Воскресенье, 16:30 мск Тилбург, стадион Виллем ll Голландия. Эредивизие, 25 тур Виллем II - Рода
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
5 тур
16 сентября, суббота 20:45 Рода 1:3 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Рода 1:0 Виллем II
4 тур
27 августа, суббота 19:30 Виллем II 0:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Рода 2:3 Виллем II
17 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Виллем II 3:2 Рода
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
20 апреля, суббота 21:45 Виллем II 2:1 Рода
4 тур
1 сентября, суббота 20:45 Рода 3:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
2 апреля, суббота 21:45 Виллем II 4:5 Рода
12 тур
31 октября, воскресенье 16:30 Рода 2:2 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Рода 3:2 Виллем II
17 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Виллем II 1:3 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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