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Сьон - Лозанна-Спорт

18.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 22 тур Сьон - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
10 тур
27 сентября, среда 19:30 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
2 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт
22 тур
26 февраля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
12 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
3 тур
6 августа, суббота 21:00 Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
20 тур
9 февраля, воскресенье 16:45 Сьон 1:2 Лозанна-Спорт
18 тур
14 декабря, суббота 22:45 Лозанна-Спорт 3:1 Сьон
9 тур
25 сентября, среда 21:45 Сьон 2:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
8 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон
23 тур
10 марта, воскресенье 16:45 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт
14 тур
27 октября, суббота 21:45 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
5 тур
11 августа, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
2 мая, среда 21:45 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Лозанна-Спорт
6 тур
21 августа, воскресенье 19:15 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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