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Зволле - Аякс

18.02.2018, Воскресенье, 18:45 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 24 тур Зволле - Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
4 тур
9 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 16:30 Зволле 1:3 Аякс
7 тур
24 сентября, суббота 20:45 Аякс 5:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 3:0 Зволле
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Зволле 1:1 Аякс
8 тур
5 октября, воскресенье 18:45 Аякс 0:0 Зволле
Суперкубок Голландии 2014

3 августа, воскресенье 20:00 Зволле 1:0 Аякс
Голландия. Кубок (2013/2014)
Финал
20 апреля, воскресенье 20:00 Зволле 5:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Зволле 1:1 Аякс
6 тур
14 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Зволле
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Зволле 2:4 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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