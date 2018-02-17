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ПСВ - Херенвен

17.02.2018, Суббота, 21:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 24 тур ПСВ - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
4 тур
10 сентября, воскресенье 13:30 Херенвен 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
22 января, воскресенье 18:45 ПСВ 4:3 Херенвен
8 тур
1 октября, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
3 тур
22 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 20:45 ПСВ 4:1 Херенвен
7 тур
28 сентября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 20:45 Херенвен 3:0 ПСВ
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 21:45 Херенвен 2:1 ПСВ
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 5:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/2 финала
21 марта, среда 23:45 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 ПСВ 5:1 Херенвен
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:30 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:2 Херенвен
1 тур
7 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:3 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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