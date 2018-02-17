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Материалы

Брюгге - Генк

17.02.2018, Суббота, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 27 тур Брюгге - Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
12 тур
25 октября, среда 21:30 Генк 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Генк 2:1 Брюгге
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
6 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 3:1 Генк
4 тур
20 апреля, среда 21:30 Генк 4:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Генк 3:2 Брюгге
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
21 декабря, воскресенье 20:00 Брюгге 4:1 Генк
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:30 Генк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
9 тур
15 мая, четверг 22:30 Генк 3:2 Брюгге
4 тур
16 апреля, среда 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 21:00 Генк 1:3 Брюгге
12 тур
27 октября, воскресенье 17:30 Брюгге 0:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
10 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Генк
5 тур
21 апреля, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Генк 4:1 Брюгге
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Генк 1:2 Брюгге
Плей-офф, 1 тур
30 марта, пятница 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
27 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Генк 3:0 Брюгге
12 тур
29 октября, суббота 20:00 Брюгге 4:5 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Генк 3:1 Брюгге
25 тур
6 февраля, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Брюгге
6 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 2:2 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
24 января, воскресенье 22:30 Генк 2:0 Брюгге
6 тур
13 сентября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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