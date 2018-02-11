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Гронинген - АДО Ден Хааг

11.02.2018, Воскресенье, 18:45 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 23 тур Гронинген - АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг
3 тур
24 августа, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 22:45 АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
4 тур
31 августа, пятница 22:00 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
12 апреля, четверг 23:00 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 14:30 Гронинген 5:1
(3:4)п		 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
первый матч		 26 мая, четверг 22:00 АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген
11 тур
27 октября, среда 21:00 Гронинген 3:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Гронинген 2:0 АДО Ден Хааг
9 тур
3 октября, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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