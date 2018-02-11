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Витесс - Фейеноорд

11.02.2018, Воскресенье, 16:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 23 тур Витесс - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Фейеноорд 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
32 тур
23 апреля, воскресенье 15:30 Витесс 0:2 Фейеноорд
17 тур
17 декабря, суббота 21:45 Фейеноорд 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:2 Фейеноорд
3 тур
23 августа, воскресенье 17:45 Фейеноорд 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
33 тур
11 мая, понедельник 21:00 Фейеноорд 1:4 Витесс
12 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
21 тур
31 января, пятница 23:00 Фейеноорд 1:1 Витесс
9 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Фейеноорд 2:0 Витесс
4 тур
2 сентября, воскресенье 14:30 Витесс 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фейеноорд 3:1 Витесс
13 тур
20 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 0:4 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 14:30 Витесс 1:1 Фейеноорд
4 тур
29 августа, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
20 марта, суббота 22:45 Фейеноорд 2:1 Витесс
2 тур
9 августа, воскресенье 14:30 Витесс 0:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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