Введите ваш ник на сайте

Херенвен - Рода

10.02.2018, Суббота, 22:45 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 23 тур Херенвен - Рода
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
14 тур
3 декабря, воскресенье 16:30 Рода 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 22:45 Херенвен 3:0 Рода
6 тур
17 сентября, суббота 20:45 Рода 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Рода 1:2 Херенвен
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Херенвен 3:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
18 января, суббота 23:45 Херенвен 2:2 Рода
7 тур
21 сентября, суббота 22:45 Рода 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Рода 1:0 Херенвен
16 тур
9 декабря, воскресенье 15:30 Херенвен 4:4 Рода
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
3 февраля, пятница 23:00 Херенвен 4:3 Рода
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Рода 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Рода 0:0 Херенвен
7 тур
25 сентября, суббота 20:45 Херенвен 2:2 Рода
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 21:45 Рода 4:2 Херенвен
1 тур
31 июля, пятница 22:45 Херенвен 0:0 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 