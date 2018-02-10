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Утрехт - Зволле

10.02.2018, Суббота, 20:30 мск Утрехт, стадион Галгенваард Голландия. Эредивизие, 23 тур Утрехт - Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
14 тур
1 декабря, пятница 22:00 Зволле 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 22:45 Утрехт 3:1 Зволле
5 тур
10 сентября, суббота 19:30 Зволле 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 15 мая, воскресенье 15:30 Утрехт 5:2 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 12 мая, четверг 21:45 Зволле 0:0 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Утрехт 1:0 Зволле
10 тур
23 октября, пятница 21:00 Зволле 1:2 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
1 февраля, воскресенье 16:30 Утрехт 0:2 Зволле
1 тур
8 августа, пятница 22:00 Зволле 2:0 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 21:45 Утрехт 1:2 Зволле
5 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Зволле 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Зволле 1:2 Утрехт
3 тур
25 августа, суббота 20:45 Утрехт 1:1 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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