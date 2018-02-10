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Тун - Базель

10.02.2018, Суббота, 21:00 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 21 тур Тун - Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
12 тур
21 октября, суббота 20:00 Базель 2:1 Тун
3 тур
5 августа, суббота 20:00 Тун 0:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
14 мая, воскресенье 14:45 Базель 3:3 Тун
20 тур
11 февраля, суббота 19:45 Тун 0:2 Базель
10 тур
1 октября, суббота 21:00 Базель 1:1 Тун
6 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Тун 0:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
10 мая, вторник 20:45 Базель 1:1 Тун
22 тур
28 февраля, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Базель
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Тун 0:2 Базель
5 тур
12 августа, среда 20:45 Базель 3:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
35 тур
25 мая, понедельник 17:00 Тун 2:2 Базель
23 тур
7 марта, суббота 22:00 Базель 3:0 Тун
10 тур
27 сентября, суббота 22:00 Базель 1:1 Тун
3 тур
2 августа, суббота 19:45 Тун 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 15:45 Базель 0:0 Тун
23 тур
2 марта, воскресенье 16:45 Тун 2:2 Базель
15 тур
23 ноября, суббота 22:45 Базель 4:1 Тун
9 тур
25 сентября, среда 21:45 Тун 0:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 15:45 Тун 2:2 Базель
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Базель 1:0 Тун
17 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Тун 3:2 Базель
5 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
2 мая, среда 21:45 Базель 2:1 Тун
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Тун 2:3 Базель
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Тун 1:1 Базель
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Базель 5:1 Тун
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Тун 2:3 Базель
15 тур
13 ноября, суббота 19:45 Базель 1:3 Тун
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Тун 1:1 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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