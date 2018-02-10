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Лугано - Сьон

10.02.2018, Суббота, 21:00 мск Швейцария. Суперлига, 21 тур Лугано - Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Лугано
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Лугано 1:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
13 мая, суббота 18:45 Сьон 2:0 Лугано
27 тур
9 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 4:2 Сьон
13 тур
29 октября, суббота 18:45 Сьон 5:1 Лугано
4 тур
10 августа, среда 20:45 Лугано 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 18:45 Сьон 3:1 Лугано
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 0:6 Сьон
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 3:0 Сьон
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 3:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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