Введите ваш ник на сайте

Риу Аве - Маритиму

10.02.2018, Суббота, 19:00 мск Вила-ду-Конди, стадион Эштадио до Риу Аве Португалия. Примейра, 22 тур Риу Аве - Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
5 тур
9 сентября, суббота 20:15 Маритиму 1:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2016/2017)
21 тур
13 февраля, понедельник 23:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 23:30 Риу Аве 1:0 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Маритиму 4:0 Риу Аве
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
15 тур
11 января, суббота 22:00 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Риу Аве
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
19 тур
18 февраля, суббота 00:15 Риу Аве 1:3 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
28 тур
23 апреля, пятница 23:15 Риу Аве 0:0 Маритиму
13 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
...
  • Читайте нас: 