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Рочдейл - Миллуолл

06.02.2018, Вторник, 22:45 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Англия. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Рочдейл - Миллуолл
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
27 января, суббота 18:00 Миллуолл 2:2 Рочдейл
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