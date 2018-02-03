Люцерн - Лозанна-Спорт

|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Люцерн
|9 тур
|23 сентября, суббота
|20:00
|Люцерн
|2:3
|Лозанна-Спорт
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Люцерн
|9 тур
|23 сентября, суббота
|20:00
|Люцерн
|2:3
|Лозанна-Спорт
|33 тур
|17 мая, среда
|20:45
|Люцерн
|0:3
|Лозанна-Спорт
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|4:4
|Люцерн
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Люцерн
|9 тур
|24 сентября, суббота
|18:45
|Люцерн
|1:3
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|11 мая, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|3:4
|Лозанна-Спорт
|26 тур
|23 марта, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|13 тур
|26 октября, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|25 мая, суббота
|19:45
|Лозанна-Спорт
|3:0
|Люцерн
|27 тур
|13 апреля, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:0
|Лозанна-Спорт
|18 тур
|1 декабря, суббота
|22:45
|Люцерн
|0:0
|Лозанна-Спорт
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|34 тур
|12 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:2
|Лозанна-Спорт
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Люцерн
|13 тур
|27 октября, четверг
|21:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|2 тур
|3 августа, среда
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|26
|6
|4
|84:41
|+43
|84
|2.
|Базель
|36
|20
|9
|7
|72:36
|+36
|69
|3.
|Люцерн
|36
|15
|9
|12
|51:51
|0
|54
|4.
|Цюрих
|36
|12
|13
|11
|50:44
|+6
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|3
|19
|52:72
|-20
|45
|6.
|Сьон
|36
|11
|9
|16
|53:56
|-3
|42
|7.
|Лугано
|36
|12
|6
|18
|38:55
|-17
|42
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|9
|17
|43:52
|-9
|39
|9.
|Тун
|35
|11
|6
|18
|50:68
|-18
|39
|10.
|Лозанна-Спорт
|35
|9
|8
|18
|46:64
|-18
|35