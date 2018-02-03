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Люцерн - Лозанна-Спорт

03.02.2018, Суббота, 21:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 20 тур Люцерн - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн
9 тур
23 сентября, суббота 20:00 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
17 мая, среда 20:45 Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт
19 тур
5 февраля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн
13 тур
30 октября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн
9 тур
24 сентября, суббота 18:45 Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт
26 тур
23 марта, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
13 тур
26 октября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
1 тур
14 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн
27 тур
13 апреля, суббота 21:45 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
18 тур
1 декабря, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
12 мая, суббота 19:45 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн
13 тур
27 октября, четверг 21:45 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт
2 тур
3 августа, среда 21:45 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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